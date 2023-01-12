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Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

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Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе. Работы завершены на год раньше намеченного срока.

Строительство этой магистрали считается одним из крупнейших дорожных проектов столицы. Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское станет дублером юго-западной и южной части МКАД.

В составе участка построили и реконструировали семь километров дорог, а также два подземных перехода. Подробнее о том, что изменилось после открытия трассы, – в эфире телеканала Москва 24.

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