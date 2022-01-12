В Москве появилось больше 3 тыс новых точек Wi-Fi – Собянин

За год в Москве установили больше трех тысяч точек подключения городской сети Wi-Fi. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Бесплатный интернет впервые заработал на всех автовокзалах и станциях, в спорткомплексах. Подключились и театры, многие детские школы искусств и дома культуры.

Сейчас доступ к сети есть в студенческих общежитиях, музеях, на улицах и в парках. Всего больше 22-х тысяч точек доступа. Это позволяет гулять по Москве без повторной авторизации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.