Собянин осмотрел ход реконструкции развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.

"Одновременно реконструируются две развязки: на Осташковском шоссе и здесь, на "Алтуфьевке". Объекты очень важные. Они улучшают транспортную доступность почти миллиона человек", – сказал мэр.

По его словам, работы ведутся в сложных условиях, не прекращая движение транспорта. Несмотря на это, строители справляются, подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что по плану Алтуфьевское шоссе должны сдать в 2023 году. Он же поставил перед строителями задачу сделать это до конца текущего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.