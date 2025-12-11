Сергей Собянин подвел итоги ежегодной премии в области туризма "Путеводная звезда". На своей странице в МАХ мэр сообщил о 44 победителях.

Премию "Путеводная звезда" вручают уже 26 лет. Этот год стал рекордным по количеству заявок – всего их было почти 600. По словам организаторов, такая тенденция показывает масштаб вовлеченности и стремление участников показать собственные достижения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

