11 декабря, 23:45

Мэр Москвы

Собянин подвел итоги ежегодной премии в области туризма "Путеводная звезда"

Сергей Собянин открыл уникальный каток в "Лужниках"

Собянин: промпредприятия привлекли около 300 млрд рублей при поддержке города

Собянин: в ЦАО завершено 57 комплексных проектов улучшения дорожного движения

Сергей Собянин рассказал о создании новогодней атмосферы в детских поликлиниках

Собянин поздравил столичных школьников с успехами на международных олимпиадах

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы

Собянин: детский сад и медицинский центр откроются в районе Соколиная Гора

Собянин: новые детские сады и крытый каток появятся в Бирюлеве Восточном

Сергей Собянин: в Дубровском проезде появится новая поликлиника

Сергей Собянин подвел итоги ежегодной премии в области туризма "Путеводная звезда". На своей странице в МАХ мэр сообщил о 44 победителях.

Премию "Путеводная звезда" вручают уже 26 лет. Этот год стал рекордным по количеству заявок – всего их было почти 600. По словам организаторов, такая тенденция показывает масштаб вовлеченности и стремление участников показать собственные достижения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

