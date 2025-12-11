11 декабря, 11:00Мэр Москвы
Собянин: промпредприятия привлекли около 300 млрд рублей при поддержке города
Московские предприятия за 4 года привлекли около 300 миллиардов рублей на развитие производств. Как сообщил Сергей Собянин, это стало возможным благодаря мерам государственной поддержки, в частности, программе компенсации процентов по инвестиционным кредитам.
За время действия программы Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказал помощь более чем 170 компаниям. Средства можно направить на приобретение нового оборудования, строительство инфраструктуры, покупку программного обеспечения или компенсацию затрат по лизингу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.