Собянин: промпредприятия привлекли около 300 млрд рублей при поддержке города

Московские предприятия за 4 года привлекли около 300 миллиардов рублей на развитие производств. Как сообщил Сергей Собянин, это стало возможным благодаря мерам государственной поддержки, в частности, программе компенсации процентов по инвестиционным кредитам.

За время действия программы Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказал помощь более чем 170 компаниям. Средства можно направить на приобретение нового оборудования, строительство инфраструктуры, покупку программного обеспечения или компенсацию затрат по лизингу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.