Новости часа: в больнице имени Вересаева откроют роддом и центр женского здоровья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В больнице имени Вересаева организуют полный комплекс медпомощи женщинам, рассказал Сергей Собянин.

Катки с искусственным льдом начали открывать в столице, сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Щербинке строят дополнительный корпус для новой школы на 400 мест, отметил вице-мэр Владимир Ефимов.

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