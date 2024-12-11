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Новости

Новости

11 декабря, 18:00

Новости

Новости часа: в больнице имени Вересаева откроют роддом и центр женского здоровья

Новости часа: в больнице имени Вересаева откроют роддом и центр женского здоровья

"Мой район. Новости": новый тоннель свяжет районы Бутырский и Марьина Роща

Собянин утвердил план реконструкции развязки на Звенигородском шоссе и ТТК

Сергей Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Новости часа: Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща

Сергей Собянин запустил движение в новом тоннеле под путями МЦД-4

Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща

Новости часа: Сергей Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Сергей Собянин запустил движение в новом тоннеле под путями МЦД-4

Новости часа: развязку на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе реконструируют

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В больнице имени Вересаева организуют полный комплекс медпомощи женщинам, рассказал Сергей Собянин.

Катки с искусственным льдом начали открывать в столице, сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Щербинке строят дополнительный корпус для новой школы на 400 мест, отметил вице-мэр Владимир Ефимов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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