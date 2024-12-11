11 декабря, 18:00Новости
Новости часа: в больнице имени Вересаева откроют роддом и центр женского здоровья
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В больнице имени Вересаева организуют полный комплекс медпомощи женщинам, рассказал Сергей Собянин.
Катки с искусственным льдом начали открывать в столице, сообщил заммэра Петр Бирюков.
В Щербинке строят дополнительный корпус для новой школы на 400 мест, отметил вице-мэр Владимир Ефимов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.