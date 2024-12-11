Новости часа: Сергей Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый автодорожный тоннель открыли под путями МЦД-4. Об этом рассказал Сергей Собянин.

11 школ и детских садов построят на участках двух бывших промзон в Очаково-Матвеевском, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Синоптики предупредили, что высота сугробов в Москве увеличится до 30 сантиметров в выходные, 14–15 декабря.