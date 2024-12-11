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Новости

11 декабря, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Новости часа: Сергей Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Сергей Собянин запустил движение в новом тоннеле под путями МЦД-4

Новости часа: развязку на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе реконструируют

Новости часа: лучшие работы недели интерьера и дизайна выставят в Новой Третьяковке

Новости регионов: начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева

Собянин: начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева

Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили около 182 тыс человек

Собянин: развязку на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе реконструируют

Новости часа: новый квартал построят по программе реновации в ЮЗАО

Новости часа: Собянин утвердил план реорганизации части промзоны "Черемушки"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый автодорожный тоннель открыли под путями МЦД-4. Об этом рассказал Сергей Собянин.

11 школ и детских садов построят на участках двух бывших промзон в Очаково-Матвеевском, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Синоптики предупредили, что высота сугробов в Москве увеличится до 30 сантиметров в выходные, 14–15 декабря.

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