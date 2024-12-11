Новости регионов: начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Финальный этап модернизации начался в больнице имени В. В. Вересаева. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 специалистов получили звание "Московский врач" по новым правилам, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Маршруты наземного транспорта изменят в нескольких районах Москвы с 14 декабря, заявили в Дептрансе.