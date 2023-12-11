Новости часа: тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый тоннель под путями МЦД-4 улучшит транспортную доступность районов Бутырский и Марьина Роща. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кремлевские елки пройдут в столице с 26 декабря по 8 января, сообщили в Московской федерации профсоюзов.

Число оплаченных поездок после проверок контролеров в транспорте выросло почти на 10%, заявили в Дептрансе.