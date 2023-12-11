Собянин утвердил размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату жилья

Сергей Собянин утвердил размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилья с 2024 года.

Согласно распоряжению мэра, с 1 января вводятся следующие размеры стандарта: для одиноко проживающего гражданина – 6 тысяч 784,84 рубля; для cемьи из двух человек – 5 тысяч 144,56 рубля; для cемьи, состоящей из трех и более человек, – 4 тысячи 742,53 рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.