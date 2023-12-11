Новости часа: мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оранжевую линию столичного метро укомплектуют новыми поездами до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Семь домов строят в районе Фили-Давыдково по программе реновации, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.