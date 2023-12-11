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Новости

11 декабря, 18:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Новости часа: мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Мэр Москвы рассказал о международных мероприятиях столичных учреждений культуры

Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание свыше 135 тыс москвичей

Новости часа: тоннель под МЦД-4 улучшит транспортную доступность двух районов столицы

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание свыше 135 тыс москвичей

Новости часа: строительство автомобильного тоннеля под МЦД-4 в СВАО завершат в 2024 году

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

Новости часа: мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оранжевую линию столичного метро укомплектуют новыми поездами до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Семь домов строят в районе Фили-Давыдково по программе реновации, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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