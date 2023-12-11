Собянин: новый тоннель под МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание свыше 135 тыс москвичей

В 2024 году на северо-востоке Москвы должны завершить строительство нового тоннеля. Он пройдет под путями МЦД-4 и улучшит транспортное обслуживание Бутырского района и Марьиной Рощи, рассказал Сергей Собянин.

В этих районах в общей сложности живут более 135 тысяч человек. Тоннель позволит сократить перепробег транспорта почти до шести километров, а также время в пути – в среднем на 17 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.