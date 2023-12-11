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Новости

11 декабря, 15:45

Общество

Новости часа: тоннель под МЦД-4 улучшит транспортную доступность двух районов столицы

Новости часа: тоннель под МЦД-4 улучшит транспортную доступность двух районов столицы

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание свыше 135 тыс москвичей

Новости часа: строительство автомобильного тоннеля под МЦД-4 в СВАО завершат в 2024 году

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

Новости часа: мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый тоннель под МЦД-4 улучшит транспортную доступность районов Бутырского и Марьина Роща. Об этом рассказал Сергей Собянин.

У станции метро "Яхромская" закончили основные работы по благоустройству. О завершении работ сообщил заммэра Петр Бирюков.

Кремлевские елки пройдут в Москве с 26 декабря по 8 января. Об этом сообщается на сайте Московской федерации профсоюзов.

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