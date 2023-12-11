Новости часа: тоннель под МЦД-4 улучшит транспортную доступность двух районов столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый тоннель под МЦД-4 улучшит транспортную доступность районов Бутырского и Марьина Роща. Об этом рассказал Сергей Собянин.

У станции метро "Яхромская" закончили основные работы по благоустройству. О завершении работ сообщил заммэра Петр Бирюков.

Кремлевские елки пройдут в Москве с 26 декабря по 8 января. Об этом сообщается на сайте Московской федерации профсоюзов.