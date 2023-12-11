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Новости

11 декабря, 15:00

Общество

Новости часа: строительство автомобильного тоннеля под МЦД-4 в СВАО завершат в 2024 году

Новости часа: строительство автомобильного тоннеля под МЦД-4 в СВАО завершат в 2024 году

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

Новости часа: мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Новости часа: в Москве вновь запустили благотворительную акцию "Добрая елка"

Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

Собянин: в Москве вновь проходит благотворительная акция "Добрая елка"

Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство автомобильного тоннеля под МЦД-4 в СВАО завершат в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Выделенные Москвой средства позволили закупить 15 тысяч автомобилей для каршеринга в 2023 году. О появлении новых машин рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до полудня среды, 13 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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