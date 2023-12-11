Новости часа: строительство автомобильного тоннеля под МЦД-4 в СВАО завершат в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство автомобильного тоннеля под МЦД-4 в СВАО завершат в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Выделенные Москвой средства позволили закупить 15 тысяч автомобилей для каршеринга в 2023 году. О появлении новых машин рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до полудня среды, 13 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре.