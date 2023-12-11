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11 декабря, 14:15

Транспорт

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

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В 2024 году на северо-востоке Москвы должны завершить строительство нового тоннеля. Он пройдет под путями МЦД-4 и улучшит транспортное обслуживание Бутырского района и Марьиной Рощи, рассказал Сергей Собянин.

В этих районах в общей сложности живет более 135 тысяч человек. Тоннель позволит сократить перепробег транспорта почти до шести километров, а также время в пути – в среднем на 17 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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