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Новости

11 декабря, 13:45

Город

Новости часа: мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Новости часа: мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Новости часа: в Москве вновь запустили благотворительную акцию "Добрая елка"

Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

Собянин: в Москве вновь проходит благотворительная акция "Добрая елка"

Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

Собянин сообщил о росте доли российских материалов в сфере ЖКХ и энергетики Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Генерала Тюленева"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Калужско-Рижскую линию метро до конца года укомплектуют новыми поездами. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Первый московский Центр женского здоровья начал принимать пациенток. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Электробусы вышли еще на 4 городских маршрутах общественного транспорта. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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