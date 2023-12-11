Новости часа: мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Калужско-Рижскую линию метро до конца года укомплектуют новыми поездами. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Первый московский Центр женского здоровья начал принимать пациенток. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Электробусы вышли еще на 4 городских маршрутах общественного транспорта. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.