Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Калужско-Рижскую линию метро полностью укомплектуют новыми поездами до конца 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин. Уже 70% пассажиров совершают поездки в составах современного поколения.

Как сообщили в столичном Дептрансе, по 12 линиям подземки курсируют уже более 4 тысяч современных российских вагонов, которые начали закупать с 2010 года. Так, для комфорта пассажиров в новых поездах "Москва" имеются бесшовные переходы между вагонами.