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11 декабря, 13:15

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Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

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Калужско-Рижскую линию метро полностью укомплектуют новыми поездами до конца 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин. Уже 70% пассажиров совершают поездки в составах современного поколения.

Как сообщили в столичном Дептрансе, по 12 линиям подземки курсируют уже более 4 тысяч современных российских вагонов, которые начали закупать с 2010 года. Так, для комфорта пассажиров в новых поездах "Москва" имеются бесшовные переходы между вагонами.

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