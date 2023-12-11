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Новости

11 декабря, 13:00

Общество

Новости часа: в Москве вновь запустили благотворительную акцию "Добрая елка"

Новости часа: в Москве вновь запустили благотворительную акцию "Добрая елка"

Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

Собянин: в Москве вновь проходит благотворительная акция "Добрая елка"

Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

Собянин сообщил о росте доли российских материалов в сфере ЖКХ и энергетики Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Генерала Тюленева"

"Мой район. Навигатор": Собянин осмотрел теннисный центр на Волоколамском шоссе

"Мой район. Навигатор": лучевой комплекс в Коммунарке достроят в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве вновь проходит благотворительная акция "Добрая елка". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве до вечера понедельника, 11 декабря. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

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