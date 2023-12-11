Новости часа: в Москве вновь запустили благотворительную акцию "Добрая елка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве вновь проходит благотворительная акция "Добрая елка". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве до вечера понедельника, 11 декабря. Об этом рассказали в Гидрометцентре.