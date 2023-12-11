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11 декабря, 12:15

Транспорт

Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

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До конца 2023 года Калужско-Рижскую линию столичного метро полностью укомплектуют новыми поездами. О планах по модернизации этой линии рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Замена подвижного состава столичного метро идет постепенно – сначала заменяют поезда на самых протяженных линиях. По состоянию на декабрь, уже 70% пассажиров совершают поездки в составах современного поколения. По двенадцати линиям метрополитена курсируют уже больше четырех тысяч современных российских вагонов, которые начали закупать с 2010 года.

В новых составах сделали широкие дверные проемы – более 1,5 метров. Для комфорта пассажиров в поездах "Москва-2020" применили технологию бесшовных переходов между вагонами.

Подробнее о преимуществах новых составов – в эфире телеканала Москва 24.

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