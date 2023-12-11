Собянин: в Москве вновь проходит благотворительная акция "Добрая елка"

В Москве проходит акция "Добрая елка". Каждый житель города может исполнить мечты детей, которые остались без родителей, живут в малообеспеченных семьях или имеют ограничения по здоровью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Пожелания подарков размещены на специальном сайте акции, а также в новогодних шарах на "добрых елках" в популярных местах столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.