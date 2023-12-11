Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

До конца 2023 года Калужско-Рижскую линию столичного метро полностью укомплектуют новыми поездами. О планах по модернизации этой линии рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Замена подвижного состава столичного метро идет постепенно – сначала заменяют поезда на самых протяженных линиях. По состоянию на декабрь, уже 70% пассажиров совершают поездки в составах современного поколения. По двенадцати линиям метрополитена курсируют уже больше четырех тысяч современных российских вагонов, которые начали закупать с 2010 года.

Подробнее о преимуществах новых составов – в эфире телеканала Москва 24.