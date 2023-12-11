Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

Москва реализует новый стандарт поддержки людей с ментальными особенностями. Социальная адаптация вместо избыточной опеки, обновление материально-технической базы и обучение сотрудников для социальных домов – об этих и других принципах столичного формата рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что новые социальные дома создают условия для интеграции людей с ментальными особенностями в общество. Жителей стремятся социализировать на основе принципа "ничего для нас без нас". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.