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11 декабря, 08:45

Общество

Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

Собянин: Москва внедрила новый стандарт помощи людям с ментальными особенностями

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Москва реализует новый стандарт поддержки людей с ментальными особенностями. Социальная адаптация вместо избыточной опеки, обновление материально-технической базы и обучение сотрудников для социальных домов – об этих и других принципах столичного формата рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что новые социальные дома создают условия для интеграции людей с ментальными особенностями в общество. Жителей стремятся социализировать на основе принципа "ничего для нас без нас". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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