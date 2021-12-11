В здании мэрии на Тверской будут проводить культурные мероприятия

В здании мэрии на Тверской теперь будут проводить культурные мероприятия. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице во "ВКонтакте".

Мэр напомнил, что исторически это дом генерал-губернаторов Москвы. Со зданием связано много важных моментов в истории города. Так, например, в прошлом веке, когда расширяли улицу, здание даже пришлось передвигать.

Впервые со времен генерал-губернаторов дом откроют для зрителей. Уже в ближайшее время там начнут проводить различные значимые мероприятия. И первым из них станет иммерсивный спектакль об истории дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.