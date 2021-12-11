Более 4 тысяч оригинальных световых конструкций украсили столицу к Новому году. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник поздравил москвичей с наступающим 2022 годом и рассказал, что к праздникам в столице украсили улицы, площади и парки.

Красиво сейчас как в центре, так и в обычных жилых районах. В топе локаций для фотосессий – Манежная площадь. Там расположена одна из площадок фестиваля "Путешествия в Рождество". На ВДНХ тоже все в огнях. Туда москвичи приходят, чтобы покататься на самом большом в городе катке. У Ростокинского акведука можно увидеть знаменитых мишек. А на Поклонной горе зажгли огромный новогодний шар.

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