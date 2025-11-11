Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026–2028 годы

Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на ближайшие 3 года. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Доходы бюджета в следующем году составят более 5 триллионов рублей, в 2027 году – более 6 триллионов, а в 2028 году – почти 7 триллионов рублей.

Дефицит бюджета составит 447 миллиардов рублей в следующем году, 372 миллиарда в 2027-м и 194,5 миллиарда рублей в 2028-м.

