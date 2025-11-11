Форма поиска по сайту

11 ноября, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: московские школьники представили более 250 ИИ-разработок

Собянин: московские школьники представили более 250 ИИ-разработок

Московские школьники представили более 250 ИИ-разработок на научно-практической конференции "Инженеры будущего", сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Мэр города отметил растущий интерес учащихся к искусственному интеллекту.

Среди представленных работ – нейросеть для прогнозирования уровня пыльцы в воздухе, сервис распознавания голоса для ведения медицинской документации, а также модель, которая идентифицирует изображения, созданные нейросетями. Ученик Роман Карнаков создал модуль для анализа МРТ-снимков заболеваний гипофиза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиетехнологиигородМария Рыбакова

