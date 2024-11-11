Собянин: московские ученые разработали 10 уникальных медицинских фантомов

Десять уникальных медицинских фантомов разработали в столице. Это модели органов и тканей человека, которые используют для обучения врачей и настройки оборудования. Подробности в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Среди новых разработок – фантом плода для УЗИ. С его помощью специалисты учатся находить патологии на ранней стадии. Также разработан первый в России фантом пояснично-крестцового отдела, на нем оттачивают технику инъекций под контролем ультразвука.

Производством фантомов занимается Центр диагностики и телемедицины. Отечественные модели выгодно отличаются от иностранных аналогов не только ценой, и функциональностью, а также устойчивостью к износу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.