Мэр Москвы назвал ИИ-решения, которые внедряют в сфере градостроительств

Работу столичных компаний значительно оптимизировал Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. О сервисах, которые помогают решать актуальные задачи, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, нейросеть может извлекать из плана земельного участка данные для анализа и прогнозирования. В "Цифровом нормоконтроле" проверка проектной и рабочей документации занимает 10 минут. В сервисе "Квартирография" на генерацию трех вариантов планировки уходит всего 2 минуты.

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