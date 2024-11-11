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Новости

11 ноября, 08:45

Новости

Мэр Москвы назвал ИИ-решения, которые внедряют в сфере градостроительств

Мэр Москвы назвал ИИ-решения, которые внедряют в сфере градостроительств

Утром 10 ноября в Подмосковье сбиты 32 летевших на Москву беспилотника

Собянин: ПВО сбили еще 3 летевших на Москву беспилотника

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки вражеских БПЛА на Москву

Собянин: еще пять направлявшихся к Москве БПЛА сбиты ПВО

Собянин: сбиты еще восемь беспилотников, следовавших к Москве

Собянин сообщил об отражении атаки четырех БПЛА в Раменском городском округе

Собянин поздравил с юбилеем композитора Александру Пахмутову

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Собянин: на станцию метро "Электрозаводская" вернули исторические горельефы

Работу столичных компаний значительно оптимизировал Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. О сервисах, которые помогают решать актуальные задачи, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, нейросеть может извлекать из плана земельного участка данные для анализа и прогнозирования. В "Цифровом нормоконтроле" проверка проектной и рабочей документации занимает 10 минут. В сервисе "Квартирография" на генерацию трех вариантов планировки уходит всего 2 минуты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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