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11 ноября, 09:45

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Сергей Собянин рассказал об обновлении парка 850-летия Москвы

Сергей Собянин рассказал об обновлении парка 850-летия Москвы

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Парку 850-летия Москвы исполнилось пять лет с момента обновления. О том, как теперь выглядит эта территория в своем телеграмм-канале, рассказал Сергей Собянин. Еще в 2018 году площадка была практически заброшена, однако на данный момент это одно из лучших мест в городе для отдыха и занятий спортом.

Парк расположен сразу в трех районах города: Марьино, Люблино и Капотня. После завершения работ там появились детские и спортивные площадки, один из самых больших городских памп-треков, велосипедная, беговая и пешеходные дорожки. Еще создана лыжероллерная трасса, а в зонах старта и финиша обустроено биатлонное стрельбище.

В этом году там сделали дополнительный участок лыжни и увеличили ее протяженность до 15,5 километра. Также там открыли два больших катка с искусственным льдом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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