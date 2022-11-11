Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Город

Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Ростокине

Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Ростокине

Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс зданий для спецподразделений полиции в ЗАО

"Московский патруль": Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений

Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений полиции в ЗАО Москвы

Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений полиции в ЗАО

Собянин утвердил решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон столицы

Новости часа: женщина, выбросившая дочь в окно, признала вину

Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на следующие три года

Собянин принял решение о комплексном развитии еще четырех бывших промзон

Новости часа: СК возбудил дело после крушения Ми-2 в Костромской области

Новый жилой квартал построят в Ростокине. Проект планировки утвердил Сергей Собянин. Квартал займет территорию, на которой пока стоят старые склады и производства.

Там построят современные дома, часть из них предусмотрена для переселения жителей по программе реновации. Стройка развернется между Северо-Восточной хордой, проспектом Мира, улицей Вильгельма Пика и парком "Яуза". Площадь квартала превысит 82 гектара.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика