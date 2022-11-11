Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Ростокине

Новый жилой квартал построят в Ростокине. Проект планировки утвердил Сергей Собянин. Квартал займет территорию, на которой пока стоят старые склады и производства.

Там построят современные дома, часть из них предусмотрена для переселения жителей по программе реновации. Стройка развернется между Северо-Восточной хордой, проспектом Мира, улицей Вильгельма Пика и парком "Яуза". Площадь квартала превысит 82 гектара.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.