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Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс зданий для спецподразделений полиции в ЗАО

Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс зданий для спецподразделений полиции в ЗАО

"Московский патруль": Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений

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Сергей Собянин и глава МВД России Владимир Колокольцев в День сотрудника органов внутренних дел приняли участие в церемонии открытия нового комплекса зданий столичного полицейского главка, где разместятся 2-й специальный полк полиции и отряд спецназа "Гром". Именно они выполняют самые сложные задачи по охране порядка.

Мэр подчеркнул, что День сотрудника органов внутренних дел является значимой датой для страны. Он объяснил это значимостью личной безопасности и защищенности каждого человека, важностью сохранения правопорядка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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