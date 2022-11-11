Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс зданий для спецподразделений полиции в ЗАО

Сергей Собянин и глава МВД России Владимир Колокольцев в День сотрудника органов внутренних дел приняли участие в церемонии открытия нового комплекса зданий столичного полицейского главка, где разместятся 2-й специальный полк полиции и отряд спецназа "Гром". Именно они выполняют самые сложные задачи по охране порядка.

Мэр подчеркнул, что День сотрудника органов внутренних дел является значимой датой для страны. Он объяснил это значимостью личной безопасности и защищенности каждого человека, важностью сохранения правопорядка.

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