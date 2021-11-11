В Боткинской больнице после капитального ремонта открыли хирургический корпус. Об этом в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В корпусе установили новое оборудование, обновили палаты. Пациентов в медучреждении принимают хирурги и травматологи. В том числе ведется работа по системе одного дня, когда покинуть больницу можно сразу после операции.

Это уже шестой отремонтированный корпус в Боткинской больнице. Летом там открыли эндоскопический центр, а в сентябре – Центр амбулаторной онкологической помощи для жителей Западного округа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.