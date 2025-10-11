Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Щербинке

Несколько важных объектов социальной инфраструктуры строятся сейчас в Щербинке, рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, инвесторы возводят там крупный образовательный комплекс на улице Любучанской для более чем 1,5 тысячи учеников – в него войдут школа и детский сад. Строится также пятиэтажная поликлиника для детей и взрослых и три детских сада, которые дадут району 750 дополнительных дошкольных мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.