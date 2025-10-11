Форма поиска по сайту

11 октября, 11:15

Мэр Москвы

Собянин подвел итоги благоустройства в центре Москвы за 2025 год

Собянин подвел итоги благоустройства в центре Москвы за 2025 год

В четырех районах Центрального округа столицы провели масштабные работы по благоустройству. Их итоги в личном блоге подвел Сергей Собянин.

По словам мэра, в Тверском районе создали комфортное общественное пространство перед зданием Москомархитектуры. Там обустроили газоны с ландшафтной подсветкой. Рядом установили удобные лавочки. Чтобы прогулки были комфортными в вечернее время, там установили трехрожковые фонари с энергосберегающими лампами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

