Собянин подвел итоги благоустройства в центре Москвы за 2025 год

В четырех районах Центрального округа столицы провели масштабные работы по благоустройству. Их итоги в личном блоге подвел Сергей Собянин.

По словам мэра, в Тверском районе создали комфортное общественное пространство перед зданием Москомархитектуры. Там обустроили газоны с ландшафтной подсветкой. Рядом установили удобные лавочки. Чтобы прогулки были комфортными в вечернее время, там установили трехрожковые фонари с энергосберегающими лампами.

