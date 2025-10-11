Форма поиска по сайту

11 октября, 09:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

Собянин сообщил о завершении реставрации восточного флигеля усадьбы Воронцово

Собянин: более 400 тыс услуг оказано Единым центром поддержки участников СВО

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Собянин: Москва поддержит инвесторов, развивающих электрозарядные станции

Собянин: поддержка станкостроения – инвестиция в будущее Москвы

Несколько бывших станций московского монорельса станут частью парка. Это будет первая в России круглогодичная прогулочная зона на высоте шести метров. О том, как идут работы, в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, парк объединит целых пять районов – Останкинский, Алексеевский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский. Там живут более 300 тысяч москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

