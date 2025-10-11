Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

Несколько бывших станций московского монорельса станут частью парка. Это будет первая в России круглогодичная прогулочная зона на высоте шести метров. О том, как идут работы, в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, парк объединит целых пять районов – Останкинский, Алексеевский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский. Там живут более 300 тысяч москвичей.

