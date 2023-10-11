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Новости

11 октября, 17:30

Город

Новости часа: Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили после ЧП

Новости часа: Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили после ЧП

Собянин рассказал о строительстве дублера Калужского шоссе

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Новости часа: в 2024 году продолжат модернизацию здравоохранения Москвы

Новости часа: бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность

Собянин: состояние пострадавших в метро удовлетворительное

Новости часа: Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Новости часа: движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили и ввели в график после ЧП. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кафе и ресторанам Москвы рекомендовали 11 октября закрыть летние веранды из-за непогоды. Это данные департамента торговли и услуг.

На Водоотводном канале демонтируют 17 плавающих фонтанов. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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