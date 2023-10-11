Новости часа: Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили после ЧП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили и ввели в график после ЧП. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кафе и ресторанам Москвы рекомендовали 11 октября закрыть летние веранды из-за непогоды. Это данные департамента торговли и услуг.

На Водоотводном канале демонтируют 17 плавающих фонтанов. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.