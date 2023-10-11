Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановлено и введено в график, сообщил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку. Для проверки по линии сперва пустили два поезда без пассажиров.

ЧП на Люблинско-Дмитровской линии произошло утром 11 октября. На станции метро "Печатники" старый состав, который следовал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд.