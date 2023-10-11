Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 16:15

Транспорт

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Новости часа: в 2024 году продолжат модернизацию здравоохранения Москвы

Новости часа: бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность

Собянин: состояние пострадавших в метро удовлетворительное

Новости часа: Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Новости часа: движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин открыл в ТиНАО крупнейший в России роботизированный госархив

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановлено и введено в график, сообщил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку. Для проверки по линии сперва пустили два поезда без пассажиров.

ЧП на Люблинско-Дмитровской линии произошло утром 11 октября. На станции метро "Печатники" старый состав, который следовал из депо без пассажиров, накатился на уже стоящий поезд.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоКсения ЧепенкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика