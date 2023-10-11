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Новости

11 октября, 15:45

Город

Новости часа: в 2024 году продолжат модернизацию здравоохранения Москвы

Новости часа: в 2024 году продолжат модернизацию здравоохранения Москвы

Новости часа: бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность

Собянин: состояние пострадавших в метро удовлетворительное

Новости часа: Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Новости часа: движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин открыл в ТиНАО крупнейший в России роботизированный госархив

Новости часа: Собянин рассказал о запуске поездов по Люблинской-Дмитровской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программу модернизации здравоохранения Москвы продолжат и в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все жители 83 домов на востоке Москвы получили ключи от квартир по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Детский сад построят в Митине по программе масштабного инвестпроекта. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

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