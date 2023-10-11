11 октября, 15:45Город
Новости часа: в 2024 году продолжат модернизацию здравоохранения Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программу модернизации здравоохранения Москвы продолжат и в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Все жители 83 домов на востоке Москвы получили ключи от квартир по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Детский сад построят в Митине по программе масштабного инвестпроекта. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.