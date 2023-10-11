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Новости

11 октября, 14:15

Происшествия

Собянин: состояние пострадавших в метро удовлетворительное

Собянин: состояние пострадавших в метро удовлетворительное

Новости часа: Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Новости часа: движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

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Причиной ЧП на станции метро "Печатники" стала ошибка машиниста. Об этом сообщили в руководстве столичного метрополитена. В результате поезд без пассажиров накатился на состав, который уже стоял на станции.

В результате инцидента в больницах находятся пять человек. Сергей Собянин сообщил, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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