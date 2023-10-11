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Новости

11 октября, 13:30

Происшествия

Новости часа: движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Новости часа: движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин открыл в ТиНАО крупнейший в России роботизированный госархив

Новости часа: Собянин рассказал о запуске поездов по Люблинской-Дмитровской линии метро

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Новости часа: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ТиНАО открыли крупнейший в России государственный роботизированный архив. Об этом также сообщил мэр Москвы.

На Водоотводном канале начали демонтаж 17 плавающих фонтанов. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

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