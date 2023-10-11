Новости часа: движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ТиНАО открыли крупнейший в России государственный роботизированный архив. Об этом также сообщил мэр Москвы.

На Водоотводном канале начали демонтаж 17 плавающих фонтанов. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.