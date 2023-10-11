Сергей Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро. У машиниста, который оказался зажат между поездами, выявили травму средней тяжести. В больницах находятся пять человек, им проводят дообследование и оказывают необходимую помощь, уточнил мэр.

Утром 11 октября на станции метро "Печатники" в Москве поезд без пассажиров накатился на другой. В настоящее время около входа на платформу ограничено движение – приоритет отдали компенсационным автобусам.