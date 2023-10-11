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11 октября, 12:45

Происшествия

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

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Сергей Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро. У машиниста, который оказался зажат между поездами, выявили травму средней тяжести. В больницах находятся пять человек, им проводят дообследование и оказывают необходимую помощь, уточнил мэр.

Утром 11 октября на станции метро "Печатники" в Москве поезд без пассажиров накатился на другой. В настоящее время около входа на платформу ограничено движение – приоритет отдали компенсационным автобусам.

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