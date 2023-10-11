Собянин открыл в ТиНАО крупнейший в России роботизированный госархив

В ТиНАО открылся крупнейший в России государственный роботизированный архив. Он полностью обеспечит потребность города в хранении документов, которые имеют высокую социальную значимость. Уникальный комплекс столичного Мосархива открыл Сергей Собянин.

В нем будут храниться архивные документы учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций. Это позволит разгрузить помещения в больницах и поликлиниках. На данный момент туда уже перевезли около восьми миллионов дел, в том числе более 800 тысяч бумажных медицинских карт из детских поликлиник столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.