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11 октября, 12:30

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Собянин открыл в ТиНАО крупнейший в России роботизированный госархив

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В ТиНАО открылся крупнейший в России государственный роботизированный архив. Он полностью обеспечит потребность города в хранении документов, которые имеют высокую социальную значимость. Уникальный комплекс столичного Мосархива открыл Сергей Собянин.

В нем будут храниться архивные документы учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций. Это позволит разгрузить помещения в больницах и поликлиниках. На данный момент туда уже перевезли около восьми миллионов дел, в том числе более 800 тысяч бумажных медицинских карт из детских поликлиник столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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