Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 12:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о запуске поездов по Люблинской-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о запуске поездов по Люблинской-Дмитровской линии метро

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Новости часа: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Началось строительство административно-бытового корпуса электродепо "Столбово". Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В среду, 11 октября, в Москве потеплеет до 8 градусов, вечером возможен дождь. Об этом предупредили синоптики.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородобществопогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика