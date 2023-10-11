Новости часа: Собянин рассказал о запуске поездов по Люблинской-Дмитровской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Началось строительство административно-бытового корпуса электродепо "Столбово". Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В среду, 11 октября, в Москве потеплеет до 8 градусов, вечером возможен дождь. Об этом предупредили синоптики.