11 октября, 12:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал о запуске поездов по Люблинской-Дмитровской линии метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Началось строительство административно-бытового корпуса электродепо "Столбово". Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.
В среду, 11 октября, в Москве потеплеет до 8 градусов, вечером возможен дождь. Об этом предупредили синоптики.