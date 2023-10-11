11 октября, 12:00Экономика
Новости часа: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Около 400 теплоходов приняли и отправили от причалов Северного и Южного речных вокзалов с начала сентября. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
99% многоквартирных домов Москвы подключили к "Электронному дому". Это данные портала mos.ru.