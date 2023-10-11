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Новости

11 октября, 12:00

Экономика

Новости часа: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Новости часа: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы – Собянин

Ежедневно МЦД-4 пользуются 230 тыс пассажиров – Собянин

Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы успешно адаптировалась к санкциям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 400 теплоходов приняли и отправили от причалов Северного и Южного речных вокзалов с начала сентября. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

99% многоквартирных домов Москвы подключили к "Электронному дому". Это данные портала mos.ru.

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