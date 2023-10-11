Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

На станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии поезд без пассажиров накатился на стоящий на станции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Движение обещают запустить в ближайшие несколько часов. Сергей Собянин подчеркнул, что всем будет оказана необходимая помощь и поддержка.

На месте инцидента работают медики, они оказывают необходимую помощь. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, травмы получил машинист.