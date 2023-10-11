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11 октября, 11:15

Происшествия

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

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На станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии поезд без пассажиров накатился на стоящий на станции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Движение обещают запустить в ближайшие несколько часов. Сергей Собянин подчеркнул, что всем будет оказана необходимая помощь и поддержка.

На месте инцидента работают медики, они оказывают необходимую помощь. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, травмы получил машинист.

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