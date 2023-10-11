Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Половина расходов столичного бюджета в ближайшие три года будет расходоваться на социальную поддержку горожан. Деньги пойдут на здравоохранение, образование, культуру и спорт. Об этом рассказал в своем телеграмм-канале Собянин.

Еще в бюджет заложены средства на строительство и реконструкцию метро, дорог, больниц, школ, детских садов и других городских объектов, а также приобретение нового оборудования. Кроме того, будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Например, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц.

Город продолжит оказывать комплексную адресную поддержку участникам СВО и членам их семей. Крупнейшей городской программой останется "Столичное здравоохранение", где будут бесплатные лекарства, профилактика заболеваний и высокотехнологичная медицинская помощь. Предусмотрены деньги и на запуск программы обновления столичных школ.

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