Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Работники московских промышленных предприятий получили дополнительную возможность повысить свою квалификацию. Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, число курсов в "Московской технической школе" за год выросло более чем в два раза. На данный момент их 123.

Среди самых популярных – "Искусственный интеллект", "Промышленный дизайн", "Технологии связи" и "Беспилотный транспорт". Также у работников есть возможность ознакомится с принципами "Охраны труда" и "Бережливого производства". Среди партнеров "Московской технической школы" ведущие вузы страны, а именно МГУ, Московский Политех и другие.

В конце сентября начала работу образовательная платформа, где есть видеокурсы и возможность записаться на обучение. За время работы школы подготовили почти 1 400 инженеров. Обучение могут пройти специалисты городских промышленных предприятий. Город компенсирует 95% стоимости курсов.



Подробности – в эфире телеканала Москва 24.