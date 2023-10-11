Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Антироссийские санкции не помешали устойчивому развитию экономики Москвы. Городская промышленность смогла адаптироваться к внешнему давлению и справляется с задачами импортозамещения. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

Мэр рассказал о росте деловой активности во всех основных отраслях. В ближайшие три года в городе ожидается рост производства обрабатывающей промышленности. Также должен вырасти оборот розничной торговли.

Собянин отметил, что увеличивается и рынок услуг. Инвесторы вкладывают все больше денег в основной капитал компаний, что увеличивает размер валового регионального продукта. Уровень безработицы в столице при этом остается на историческом минимуме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.