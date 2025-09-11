Сергей Собянин: продолжительность жизни в Москве увеличилась до 79,5 года

В Москве действуют масштабные программы для поддержки здоровья пожилых, благодаря которым продолжительность жизни в столице достигла 79,5 года. Об этом сообщил Сергей Собянин на VI форуме социальных инноваций регионов в "Зарядье".

Центральная тема – здоровье нации и использование современных технологий. На выставке представили разработки, которые уже внедрены в Москве, включая устройство для тренировки памяти, внимания и концентрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.