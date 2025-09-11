11 сентября, 16:15Мэр Москвы
Сергей Собянин посетил выставку технологических достижений в "Зарядье"
Сергей Собянин посетил выставку технологических достижений в концертном зале "Зарядье". Она работает в рамках VI Форума социальных инноваций регионов.
Вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко он ознакомился с прибором, который позволяет проводить тренировки по психоэмоциональному и когнитивному здоровью, тренировать память, внимание, концентрацию и расслабление.
Такое устройство уже внедрили в 140 центрах московского долголетия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.