Сергей Собянин посетил выставку технологических достижений в "Зарядье"

Сергей Собянин посетил выставку технологических достижений в концертном зале "Зарядье". Она работает в рамках VI Форума социальных инноваций регионов.

Вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко он ознакомился с прибором, который позволяет проводить тренировки по психоэмоциональному и когнитивному здоровью, тренировать память, внимание, концентрацию и расслабление.

Такое устройство уже внедрили в 140 центрах московского долголетия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.